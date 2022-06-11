الرياضة
الإضراب يعمق أزمة برشيد
اللاعبون يطالبون بمنح التوقيع ومنحتين وراتب ماي قاطع لاعبو يوسفية برشيد، الحصة التدريبية، التي كانت مقررة أول أمس (الخميس)، بملحق الملعب البلدي ببرشيد، لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية العالقة بذمة الفريق. وحسب إفادة مصادر «الصباح»، فإن اللاعبين ينتظرون صرف راتب ماي، ومنحتي التعادل أمام الوداد الرياضي، لحساب بطولة القسم الأول، والفوزأكمل القراءة »
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