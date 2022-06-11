الرياضة
مباراة الرباط… هي فوضى!
أخطاء تنظيمية كادت تتسبب في كارثة وانفلات أمني وخدمات معطلة والتذاكر تشعل الاحتجاجات طبع سوء التنظيم مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الجنوب إفريقي، التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة 11، ضمن مسابقة كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤهاأكمل القراءة »
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