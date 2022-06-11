اذاعة وتلفزيون
عبيد وكليب لمجرد
أبدت الممثلة المصرية نبيلة عبيد استعدادها للمشاركة في فيديو كليب للفنان سعد لمجرد وتجسيد بطولته، إذ رحبت بالفكرة التي جاءت على لسانه أثناء تصريحه في أحد البرامج التلفزيونية وتأكيده أنه اختارها للتعاون معه من بين عدة أسماء فنية. وعبرت عبيد عن سعادتها الكبيرة بهذا الاختيار، كما كتبت على حسابها الرسميأكمل القراءة »
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