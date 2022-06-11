الرياضة
10 ملايين لكل ذهبية متوسطية
خصصت اللجنة الوطنية الأولمبية عشرة ملايين سنتيم لكل رياضي يتوج بذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها وهران الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين 25 يونيو الجاري وسادس يوليوز المقبل. وكشفت اللجنة الأولمبي عن قيمة الجوائز المالية، سواء في المسابقات الفردية، أو الجماعية، إذ سيحصل الفائز بالميدالية الفضية علىأكمل القراءة »
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