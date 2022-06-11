fbpx
الرياضة

10 ملايين لكل ذهبية متوسطية

منذ 3 دقائق
خصصت اللجنة الوطنية الأولمبية عشرة ملايين سنتيم لكل رياضي يتوج بذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها وهران الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين 25 يونيو الجاري وسادس يوليوز المقبل. وكشفت اللجنة الأولمبي عن قيمة الجوائز المالية، سواء في المسابقات الفردية، أو الجماعية، إذ سيحصل الفائز بالميدالية الفضية علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة