الرياضة
الأسود و”البافانا”… احتجاجات ونقاط ثلاث
صافرات الاستهجان ضد خاليلوزيتش وتذمر بسبب الفرص الضائعة خطف الجمهور المغربي الأضواء من اللاعبين في مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي، أول أمس (الخميس)، بملعب مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. وبينما توقع كثيرون عزوف الجماهيرأكمل القراءة »
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