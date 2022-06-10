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اذاعة وتلفزيون

“مسارات” ألمانية في شعلة الحي المحمدي

منذ 32 ثانية
نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بالحي المحمدي بتنسيق مع شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا، أول أمس (الأربعاء) بدار الشباب، قراءة في كتاب “مسارات … تقاطعات في الحياة والمجتمع”، للمؤلفين صريت موقيت ورحيم حجي، مع عرض فيلم “محبتي لكل الناس” ولقاء مع المخرجة مليكة رياض. الكتاب من إعداد رحيم حجي، وصريةأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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