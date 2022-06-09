اذاعة وتلفزيون
“بلاك ميرور” على “نتفليكس”
أعلن موقع مجلة “فرايتي” الأمريكية عن تحضيرات جديدة من قبل منصة “نتفليكس” لموسم جديد من مسلسل “بلاك ميرور” (Black Mirror)، بعد ثلاث سنوات على عرض الموسم الخامس من المسلسل. وأشارت المجلة إلى أن عملية تصوير الحلقات جارية حاليا، علما أن صناع العمل حريصون على إبقاء كل التفاصيل حولها طي الكتمان،أكمل القراءة »
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