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بلانات

منذ 47 ثانية
سينما يصدر‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬الأمريكي‭ “‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬الاتصال‭ ‬بـ‭ “‬سول‭””‬،‮ ‬والذى‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬حلقات،‭ ‬في‭ ‬يوليوز‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬في‭  ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬حلقات‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬الموسم‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬المسلسل،‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬كامل،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التقييمات‭ “‬Rotten‭أكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية


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