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بلانات
سينما يصدر الجزء الثاني من الموسم السادس من المسلسل الأمريكي “من الأفضل الاتصال بـ “سول””، والذى يتكون من 6 حلقات، في يوليوز المقبل، بعد عرض الجزء الأول من الموسم في أبريل الماضي، والذي يتكون من 7 حلقات. وسبق أن حصل الموسم الخامس من المسلسل، على تقييم كامل، على موقع التقييمات “Rottenأكمل القراءة »
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