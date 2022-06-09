الرياضة
شرط لحضور جمع عصبة الهواة
فرضت العصبة الوطنية لكرة القدم على مسؤولي الفرق، الذين يرغبون في حضور الجمع العام المقبل ملء استمارة الاعتماد وإرسالها إلى العصبة قبل العاشر من يونيو الجاري. وأفادت العصبة في مراسلتها إلى مسؤولي الفرق المنضوية تحت لوائها أنه لاعتبارات تنظيمية يتعين على الراغبين في متابعة الجمع العام، المقرر في الثامن عشرأكمل القراءة »
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