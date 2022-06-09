fbpx
الرياضة

شرط لحضور جمع عصبة الهواة

منذ 21 ثانية
فرضت العصبة الوطنية لكرة القدم على مسؤولي الفرق، الذين يرغبون في حضور الجمع العام المقبل ملء استمارة الاعتماد وإرسالها إلى العصبة قبل العاشر من يونيو الجاري. وأفادت العصبة في مراسلتها إلى مسؤولي الفرق المنضوية تحت لوائها أنه لاعتبارات تنظيمية يتعين على الراغبين في متابعة الجمع العام، المقرر في الثامن عشرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة