ملف الصباح
شهادات
حقيقة مرة لم يمر تميز المغرب في الداخل والخارج، وما راكمه من انتصارات على أصعدة مختلفة، دون أن يزعج خصومه وأعداءه، ومنهم الأنظمة الحاكمة في بعض دول الجوار، خاصة الجزائر ومصر. وهذا شيء غير مفهوم وغريب، كما تسخير ذبابهما الإلكتروني لمهاجمة المغرب على كل الأصعدة، وكلما حقق انتصارا جديدا. للأسفأكمل القراءة »
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