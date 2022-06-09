ملف الصباح
المغرب يحكم إفريقيا
خصوصية السياسة الرياضية تثير حنق المتآمرين ونتائج الأندية ترهقهم تعيش كرة القدم المغربية مجدها، منذ عدة سنوات، توجت بالفوز بعدة ألقاب وتحقيق انتصارات في الهيآت الإفريقية والدولية، ما أثار استياء دول أخرى اعتقدت أن الاستثناء الرياضي المغربي أزاحها من نفوذها في القارة الإفريقية. يحمل المغرب مشعل إعادة الوهج إلى الرياضةأكمل القراءة »
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