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حوادث

الحبس لسارق بالعنف بمكناس

منذ 43 ثانية
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف القاضي بإدانة عشريني بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لارتكابه جناية تعدد السرقات الموصوفة بظروف الليل وجنحتي استهلاك المخدرات والتهديد بالسلاح الأبيض. وعن تفاصيل الواقعة، بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة والمتهم ضد القرارأكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية


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