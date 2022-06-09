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مجتمع

أحزمة الضواحي تنفجر في وجه الرؤساء

منذ 20 ثانية
الداخلية تصارع الزمن لوضع تصاميم تهيئة محيط المدن الكبرى لصد موجة العشوائي حركت لجان تفتيش المياه الراكدة في ضواحي البيضاء، خاصة بؤر دواوير العشوائي، إذن ينتظر أن تسقط التحقيقات الجارية تحت إشراف إطار من المصالح المركزية للداخلية من رتبة وال، رؤوسا كبيرة، من منتخبين ورجال سلطة من مختلف المسؤوليات والرتبأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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