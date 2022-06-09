مجتمع
أحزمة الضواحي تنفجر في وجه الرؤساء
الداخلية تصارع الزمن لوضع تصاميم تهيئة محيط المدن الكبرى لصد موجة العشوائي حركت لجان تفتيش المياه الراكدة في ضواحي البيضاء، خاصة بؤر دواوير العشوائي، إذن ينتظر أن تسقط التحقيقات الجارية تحت إشراف إطار من المصالح المركزية للداخلية من رتبة وال، رؤوسا كبيرة، من منتخبين ورجال سلطة من مختلف المسؤوليات والرتبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا