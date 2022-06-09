ملف الصباح
الاكتساح الرياضي… الضربة القاضية
جودة الملاعب وتطور المنشآت وغزو إفريقيا اقتصاديا ورياضيا أصابت الأعداء بالجنون تعيش كرة القدم المغربية صحوة وانتعاشة غير مسبوقتين في السنوات الأخيرة، بفضل الإستراتيجية المحكمة، التي أطلقها جلالة الملك للنهوض بالقطاع الرياضي، وأحسن تفعيلها فوزي لقجع، رئيس الجامعة. وتجلت هذه النهضة الكروية في سيطرة الأندية الوطنية على الألقاب القارية والعربية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا