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ملف الصباح

“الاستثنـاء” المغربـي… شبـح الخصـوم

منذ 37 ثانية
يزعج “الإخوان” و”الجيران” الذين أصبحوا يجدون في تفوق المملكة تهديدا لمصالحهم أصبح “الاستثناء” المغربي يزعج الكثير من الخصوم و”الإخوان” و”الجيران” قبل الأعداء، الذين أصبحوا يجدون في تفوق المملكة وتميزها في العديد من المجالات، تهديدا لوجودهم ولمصالحهم، بدءا من جيراننا الجزائريين الذين يشنون حملات “ذبابية” في مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة،أكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية


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