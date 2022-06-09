حوادث
تهمة الاعتداء الجنسي تلاحق أستاذا
أبحاث تقنية للتأكد من مزاعم تلميذات بالتغرير وهتك العرض أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا المدينة، زوال أول أمس (الثلاثاء)، بوضع أستاذ رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جرائم ترتبط بهتك عرض تلميذات قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، يدرسن لديه بإحدىأكمل القراءة »
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