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احتجاجـات فـي مخيلـة جزائـري

منذ 51 ثانية
الذباب الإلكتروني يبذل الغالي والنفيس لإقناع الجزائريين بأنهم أحسن دولة في العالم تخصص الذباب الإلكتروني الجزائري، في الآونة الأخيرة، في حرب إعلامية على المغرب ومصالحه، وبما أن الاحتجاجات في الجزائر تخيف النظام، وجعلته يرتعد، خاصة في الأسابيع والشهور الأولى من الحراك، قبل أن تجهضه إجراءات “كورونا”، ظن من يعمل الذبابأكمل القراءة »


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منذ 51 ثانية


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