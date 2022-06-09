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احتجاجـات فـي مخيلـة جزائـري
الذباب الإلكتروني يبذل الغالي والنفيس لإقناع الجزائريين بأنهم أحسن دولة في العالم تخصص الذباب الإلكتروني الجزائري، في الآونة الأخيرة، في حرب إعلامية على المغرب ومصالحه، وبما أن الاحتجاجات في الجزائر تخيف النظام، وجعلته يرتعد، خاصة في الأسابيع والشهور الأولى من الحراك، قبل أن تجهضه إجراءات “كورونا”، ظن من يعمل الذبابأكمل القراءة »
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