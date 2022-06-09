حوادث
مقتل طفل بحجر طائش
لقي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، أول أمس (الثلاثاء)، مصرعه، إثر تلقيه ضربة في الرأس بحجر طائش بحي «الكورس» بآسفي. وأفادت مصادر مطلعة «الصباح»، أن شقيق الضحية البالغ من العمر 13 سنة، كان في شجار مع زميل له يبلغ العمر نفسه، إذ لجأ أحدهما إلى الاستعانة بحجر ووجهه نحوأكمل القراءة »
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