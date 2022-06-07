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حوادث

المحاكم التجارية دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار

منذ دقيقتين
توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الأمن القضائي 2/2 مع تزايد وتيرة الظواهر الاقتصادية والمالية وتكاثر القوانين التي تهدف الى تنظيم النشاط الاقتصادي، أصبحت المحاكم التجارية إحدى أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي والوطني، وهو ما جعل معظم الدول تولي اهتماما كبيرا لمحاكمها التجارية والدور الذي تقومأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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