حوادث
8 سنوات لمتشرد بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متشرد يتحدر من صفرو وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام في حالة اعتقال بجناية اضرام النار عمدا والسرقة والتشرد. وجاء ايقافه من قبل عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدمت بها امرأة تقطن رفقةأكمل القراءة »
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