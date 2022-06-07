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حوادث

ترويج الكوكايين يورط مهاجرا

منذ 3 دقائق
ضبط في حالة تلبس رفقة شريكه وأبحاث لإيقاف المنتمين إلى الشبكة أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة إجرامية لمهاجر يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في انتمائه إلى شبكة إجرامية لترويج الكوكايين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف المشتبه فيه، تم بعد ضبطه رفقة أحد شركائهأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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