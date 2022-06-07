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حوادث

الخيانة تطيح بمتزوجة بالجديدة

منذ 4 دقائق
ضبطت في حالة تلبس رفقة خليلها الذي فر من الشقة أحالت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السادسة بالجديدة، أخيرا، في حالة اعتقال متزوجة بدون أبناء تبلغ من العمر 20 سنة، رفقة شخصين تم ضبطهما داخل أحد المنازل بإقامة قرب جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة. وجاء إيقافهم إثر شكاية تقدم بها الزوجأكمل القراءة »


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