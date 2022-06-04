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الرياضة

مينيان الأفضل في إيطاليا

منذ 20 دقيقة
حصل مايك مينيان حارس ميلان، على لقب أفضل حارس في إيطاليا، بعدما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 11 سنة. وسطع نجم مينيان، الذي يملك الجنسية الفرنسية، ويبلغ من العمر 26 سنة، خلال موسمه الأول مع الفريق، إذ أتى لتعويض رحيل جيانلويجي دوناروما إلى باريس سانأكمل القراءة »


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منذ 20 دقيقة


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