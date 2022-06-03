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الرياضة

رسالة رياضية: منتخب تائه

منذ 5 دقائق
عبد الإله المتقي
يسير المنتخب الوطني في طريق غير صحيح، بغض النظر عن الهزيمة أمام أمريكا بثلاثة أهداف لصفر، لنتأمل؟ أولا، الوقت هو الخصم الأول للمنتخب الوطني، بحكم عدم وجود مواعيد كافية لإجراء التجمعات والمباريات الإعدادية في الفترة الفاصلة عن المونديال وتصفيات كأس إفريقيا، لكن المنتخب يضيع على نفسه استغلال الفرص المتاحة، ومنهاأكمل القراءة »


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