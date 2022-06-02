الرياضة
وجوه جديدة بمنتخب عموتة
اللائحة ضمت 24 لاعبا ضمنهم الحارسان الحمياني ومفتاح والجعدي يعود وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني، الدعوة إلى 24 لاعبا للمشاركة في معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، إلى غاية الاثنين المقبل، تحضيرا لنهائيات بطولة كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر 2023. وعرفت اللائحة استدعاء لاعبين جدد، في مقدمتهمأكمل القراءة »
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