fbpx
الرياضة

الركراكي: لم أحسم مستقبلي

منذ 7 دقائق
قال إن قوة الوداد في الثقة بين مكوناته قال وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، المتوج بلقب عصبة الأبطال، إنه لم يحسم بعد في مستقبله مع الفريق. وكشف الركراكي في حديث إذاعي أن هدفه الحالي تحقيق الثلاثية، في إشارة إلى الظفر بلقب البطولة وكأس العرش، وتابع” بعد تحقيق هذه الأهداف، ستكونأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة