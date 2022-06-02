الرياضة
الركراكي: لم أحسم مستقبلي
قال إن قوة الوداد في الثقة بين مكوناته قال وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، المتوج بلقب عصبة الأبطال، إنه لم يحسم بعد في مستقبله مع الفريق. وكشف الركراكي في حديث إذاعي أن هدفه الحالي تحقيق الثلاثية، في إشارة إلى الظفر بلقب البطولة وكأس العرش، وتابع” بعد تحقيق هذه الأهداف، ستكونأكمل القراءة »
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