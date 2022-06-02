الرياضة
“فيفا” و”كاف” يشيدان بتنظيم النهائي
الجامعة تسعى لاستغلال الإشادة للظفر بتنظيم «السوبر» توصلت جامعة كرة القدم برسالة تهنئة، من قبل الاتحاد الدولي والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حسن تنظيمها نهائي عصبة الأبطال، الذي جمع الوداد بالأهلي المصري، الاثنين الماضي، وانتهى بفوز أشبال المدرب وليد الركراكي باللقب. وأشاد “فيفا” و”كاف”، بتنظيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،أكمل القراءة »
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