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دي معاك هادي
اعتداء ظهرت في الآونة الأخيرة حالات لضحايا تعرضوا للإهانة أو التعنيف، من قبل أشخاص يقدمون خدمة النقل، سواء تعلق الأمر بسائقي حافلات أو عاملين بها، أو سائقي سيارات أجرة، أو العاملين في تطبيقات النقل الجديدة، غير أن الضحايا لا يبلغون عن هذه التجاوزات، ظنا منهم أن القانون ليس بجانبهم،أكمل القراءة »
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