fbpx
الصباح الـتـربـوي

مراكز التكوين… رؤية مضببة

منذ 16 ثانية
تفاوت في التصديق على المجزوءات والبحوث وإرهاق وضغط ونتائج متواضعة في موسم 2016/2017، شرعت وزارة التربية الوطنية في اعتماد أساتذة غير مكونين، قبل أن ينخرطوا في دورات تكوين خلال العطل الصيفية، للتصديق على ثلاثة مجزوءات فقط، هي التخطيط والتدبير والتقويم، دون استكمال في باقي المجزوءات الأخرى، إضافة إلى إنجاز البحثأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة