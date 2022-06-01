الصباح الـتـربـوي
مراكز التكوين… رؤية مضببة
تفاوت في التصديق على المجزوءات والبحوث وإرهاق وضغط ونتائج متواضعة في موسم 2016/2017، شرعت وزارة التربية الوطنية في اعتماد أساتذة غير مكونين، قبل أن ينخرطوا في دورات تكوين خلال العطل الصيفية، للتصديق على ثلاثة مجزوءات فقط، هي التخطيط والتدبير والتقويم، دون استكمال في باقي المجزوءات الأخرى، إضافة إلى إنجاز البحثأكمل القراءة »
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