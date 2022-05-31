fbpx
الرياضة

معسكر جديد للمحلي بالمعمورة

منذ 5 دقائق
يدخل المنتخب المحلي في معسكر تدريبي مغلق، غدا (الأربعاء)، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لنهائيات بطولة إفريقيا للمحليين، التي تحتضنها الجزائر في يناير المقبل. وعلمت «الصباح» أن الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني، سيكشف عن لائحة المدعوين، اليوم (الثلاثاء)، إذ ينتظر أن تضم أغلب اللاعبين، ممن اعتادوا الحضور فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة