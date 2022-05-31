الرياضة
معسكر جديد للمحلي بالمعمورة
يدخل المنتخب المحلي في معسكر تدريبي مغلق، غدا (الأربعاء)، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لنهائيات بطولة إفريقيا للمحليين، التي تحتضنها الجزائر في يناير المقبل. وعلمت «الصباح» أن الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني، سيكشف عن لائحة المدعوين، اليوم (الثلاثاء)، إذ ينتظر أن تضم أغلب اللاعبين، ممن اعتادوا الحضور فيأكمل القراءة »
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