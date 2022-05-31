الرياضة
محفوظ يعلن الرحيل
وافق على مقابلة المرشحين للرئاسة والرجاء يتجاوز طنجة وديا أبلغ أنيس محفوظ، رئيس الرجاء الرياضي، أغلب المنخرطين وأعضاء المكتب المتبقين، أنه ينوي الرحيل في نهاية الموسم الجاري. وبعث محفوظ برسالة إلى مكونات الرجاء أنه يحضر للجمع العام المقبل، والذي سيعرف تقديمه لاستقالته رفقة مكتبه المسير، وفسح المجال أمام برلمان الفريقأكمل القراءة »
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