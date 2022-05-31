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الرياضة

هجرة جماعية تهدد الأندية

منذ 5 دقائق
الضمانات تعيق تمديد العقود والانتدابات ولاعبون عالقون والملفات تتقاطر على اللجنة تواجه أندية وطنية خطر هجرة جماعية للاعبيها، بحكم عجزها عن تمديد عقودهم. وكشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن تشديد الجامعة على ضرورة أداء الأندية لالتزاماتها المالية قبل توقيع عقود جديدة، يسري أيضا على التمديد، وليس فقط على اللاعبين المنتدبين.أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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