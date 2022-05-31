وطنية
جائزة التميز الإفريقي للأمن الوطني
تتويج للجيل الجديد من البطاقة الوطنية وتعزيز الثقة في الإدارة الإلكترونية نالت المديرية العامة للأمن الوطني، جائزة التميز الإفريقي، على هامش اختتام فعاليات النسخة السنوية من المعرض الدولي لتقنيات الأداء والتعريف الإلكتروني، الذي احتضنته مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و28 ماي، وعرف مشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنيةأكمل القراءة »
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