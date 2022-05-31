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وطنية

جائزة‭ ‬التميز‭ ‬الإفريقي‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني

منذ 5 دقائق
تتويج‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬البطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الإلكترونية نالت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬الإفريقي،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اختتام‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السنوية‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬لتقنيات‭ ‬الأداء‭ ‬والتعريف‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬مراكش‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬و28‭ ‬ماي،‭ ‬وعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬المعنية‭أكمل القراءة »


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