الرياضة
الوداد على عتبة مجد جديد
يواجه الأهلي في نهائي العصبة والثأر هاجس الفريق المصري بات الوداد على عتبة مجد كروي جديد، وهو يواجه مساء اليوم (الاثنين)، بداية من الثامنة، الأهلي المصري، على أرضية محمد الخامس، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، في تكرار لسيناريو 2017. ويعتبر الإعلام الإفريقي مباراة اليوم، نهائي القرن، يجمع بين الفريقين الأكثرأكمل القراءة »
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