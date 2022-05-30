fbpx
الرياضة

الوداد على عتبة مجد جديد

منذ دقيقتين
يواجه الأهلي في نهائي العصبة والثأر هاجس الفريق المصري بات الوداد على عتبة مجد كروي جديد، وهو يواجه مساء اليوم (الاثنين)، بداية من الثامنة، الأهلي المصري، على أرضية محمد الخامس، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، في تكرار لسيناريو 2017. ويعتبر الإعلام الإفريقي مباراة اليوم، نهائي القرن، يجمع بين الفريقين الأكثرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة