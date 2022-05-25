سورينام تقدر عاليا رؤية الملك في مجال التعاون جنوب-جنوب

عبر وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون في جمهورية سورينام، ألبيرت رامدين، الأربعاء، عن تقدير بلاده الكبير لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التعاون جنوب-جنوب.

وأعرب رامدين، في بيان مشترك صدر عقب محادثات جرت بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره السورينامي، عن تقدير جمهورية سورينام العالي لرؤية جلالة الملك لفائدة تعاون جنوب-جنوب، قائم على أساس الفعالية والتضامن والبراغماتية.

وفي هذا الصدد، يضيف البيان المشترك، أكد رئيس الدبلوماسية السورينامية على أهمية الرؤية الملكية في المساهمة في التنمية المستدامة في منطقة الكاريبي، من خلال مشاريع اجتماعية واقتصادية ملموسة.