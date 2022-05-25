كوفيد-19 : 170 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 77 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و395 ألفا و622 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و307 آلاف و864 شخصا، مقابل 24 مليونا و827 ألفا و447 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و167 ألفا و86 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و865 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (64)، والرباط سلا القنيطرة (46)، ومراكش آسفي (46)، والشرق (4) وسوس ماسة (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، وفاس مكناس (2)، وحالة واحدة بجهة درعة تافيلالت.

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة سوس ماسة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 1145 حالة، في حين لم تسجل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 17 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.3 في المائة.