الأولى
اختطافات بمسدسات وبنادق صيد
من ضحاياها بلجيكي وأفرزها صراع عصابتين في الناظور والحسيمة حول معابر الكوكايين حلت “ديستي” والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ألغاز حوادث تبادل إطلاق النار بين أفراد عصابتين بطرق تتوزع بين إقليمي الناظور والحسيمة، عبر اعتقالات أسفرت عنها أبحاث وتحقيقات ينتظر إحالة مساطرها، اليوم (الخميس)، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة،أكمل القراءة »
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