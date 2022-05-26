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حارس سيارات يجهز على شقيقه

منذ 4 دقائق
اهتز حي بنسركاو بأكادير، أول أمس (الثلاثاء)، على وقع جريمة قتل، ذهب ضحيتها شاب على يد شقيقه الأكبر، الذي وجه له طعنات قاتلة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن جريمة القتل التي ارتكبها المشتبه فيه الملقب بـ “الميحم”، والذي يعمل حارسا للسيارات، جاءت نتيجة نقاش حاد جرىأكمل القراءة »


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