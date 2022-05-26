الأولى
البيضاء “تنام” على 2500 مليار
وضعت الجماعة الحضرية سقفا زمنيا لا يتجاوز أربع سنوات لتحويل الممتلكات والعقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة إلى مورد قار للمداخيل، بعد أن قدرت دراسة تقويم محينة القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات في حوالي 24.8 مليار درهم، دون احتساب الأخرى قيد الإحصاء. وتخطط الجماعة إلى رفع النسبة السنوية للمداخيل على نحو تدريجيأكمل القراءة »
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