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البيضاء “تنام” على 2500 مليار

منذ 6 دقائق
وضعت الجماعة الحضرية سقفا زمنيا لا يتجاوز أربع سنوات لتحويل الممتلكات والعقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة إلى مورد قار للمداخيل، بعد أن قدرت دراسة تقويم محينة القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات في حوالي 24.8 مليار درهم، دون احتساب الأخرى قيد الإحصاء. وتخطط الجماعة إلى رفع النسبة السنوية للمداخيل على نحو تدريجيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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