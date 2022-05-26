مجتمع
“دراسات” تكلف 1.2 مليار بالبيضاء
864 مليونا لمخطط تنمية الجهة ومكتبان للخبرة لإنجاز مشروع برنامج عمل الجماعة في تكتم شديد تتكتم الجماعة الحضرية للبيضاء عن منهجية إعداد مشروع “برنامج عمل”، الذي سيرسم خارطة طريق ست سنوات المقبلة (2023/2028)، وفق المبادئ المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق للجماعات المحلية.أكمل القراءة »
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