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مجتمع

نصف المغاربة يعانون الاكتئاب

منذ 12 دقيقة
اختار مؤتمر “سيني بسي ماروك”، مناقشة موضوع الاكتئاب في دورته الرابعة المنعقدة في 27 و28 ماي الجاري بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، باعتباره موضوعا محظورا في المجتمع، رغم أنه ليس مرضا في حد ذاته ولا يعتبر عائقا حقيقيا يحد من رفاهية عيش الفرد والمجتمع، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح”أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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