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حوادث

الحبس النافذ لـ “طلبة السواطير”

منذ 5 دقائق
أدانت غرفة التلبس بالمحكمة الابتدائية لأكادير، أخيرا، أربعة متورطين من بينهم طلبة موالون ل”بوليساريو”، في حيازة السلاح(23 ساطورا) في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام و لسلامة الأشخاص و الأموال. وتوبع المتهمون الأربعة بعد أن قررت المحكمة إبعاد أحد المشتبه فيهم من لائحة المتورطين في محاولة زعزعة أمن جامعة أكادير، بالمشاركةأكمل القراءة »


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