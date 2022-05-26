حوادث
الحبس النافذ لـ “طلبة السواطير”
أدانت غرفة التلبس بالمحكمة الابتدائية لأكادير، أخيرا، أربعة متورطين من بينهم طلبة موالون ل”بوليساريو”، في حيازة السلاح(23 ساطورا) في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام و لسلامة الأشخاص و الأموال. وتوبع المتهمون الأربعة بعد أن قررت المحكمة إبعاد أحد المشتبه فيهم من لائحة المتورطين في محاولة زعزعة أمن جامعة أكادير، بالمشاركةأكمل القراءة »
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