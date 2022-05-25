fbpx
الأولى

ابتزاز وزير من أجل مناصب

منذ 10 دقائق
لم تتردد نقابات في قطاع الشباب الرياضة والتواصل في استعمال سلاح الابتزاز للضغط على الوزير عشية الحسم في مناصب مسؤولية، إذ شنت هجوما باتهامات مزعومة، مفادها إعداد مسبق للوائح الناجحين وتنظيم مباريات شكلية، ما جعل الأصوات ترتفع داخل القطاعات المذكورة منددة بالترويج لمغالطات وتهافت مكشوف على مناصب شاغرة. وحذر اتحادأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة