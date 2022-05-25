الأولى
ابتزاز وزير من أجل مناصب
لم تتردد نقابات في قطاع الشباب الرياضة والتواصل في استعمال سلاح الابتزاز للضغط على الوزير عشية الحسم في مناصب مسؤولية، إذ شنت هجوما باتهامات مزعومة، مفادها إعداد مسبق للوائح الناجحين وتنظيم مباريات شكلية، ما جعل الأصوات ترتفع داخل القطاعات المذكورة منددة بالترويج لمغالطات وتهافت مكشوف على مناصب شاغرة. وحذر اتحادأكمل القراءة »
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