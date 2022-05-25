الملك يهنئ عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد استقلال بلادهما.

وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأردني الشقيق بمزيد من التقدم والرفاه، في ظل قيادته الرشيدة.

ومما جاء في برقية الملك أيضا “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري الكبير لما يجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الخالصة، وبما يربط بلدينا من علاقات متميزة مبنية على التعاون المثمر، والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع جلالتكم من أجل تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.