وطنية
63 ألف درهم مصاريف الحج
الأوقاف تعلن شروط الحج لـ 15 ألفا بجواز التلقيح وبسن أقل من 65 سنة أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصلت» الصباح» بنسخة منه، أنه علىأكمل القراءة »
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