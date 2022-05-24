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وطنية

63 ألف درهم مصاريف الحج

منذ 4 دقائق
Muslim pilgrims gather to perform noon and afternoon prayers at Namira Mosque in Mount Arafat, southeast of the Saudi holy city of Mecca on July 19, 2021. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)
الأوقاف تعلن شروط الحج لـ 15 ألفا بجواز التلقيح وبسن أقل من 65 سنة أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصلت» الصباح» بنسخة منه، أنه علىأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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