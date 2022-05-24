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وطنية

بركة‭ ‬يستنجد‭ ‬بالآبار‭ ‬السرية

منذ 4 دقائق
ضيعات‭ ‬نافذين‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬السكان‭ ‬المجاورين‭    (‬خاص‭)‬
وزارة‭ ‬التجهيز‭ ‬تنزع‭ ‬ملكية‭ ‬أراض‭ ‬بها‭ ‬ثقوب‭ ‬مائية‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬وفيرة‭ ‬المياه‭ ‬لتلبية‭ ‬طلب‭ ‬مدن‭ ‬العطش لم‭ ‬تجد‭ ‬وزارة‭ ‬التجهيز‭ ‬بدا‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬مسطرة‭ ‬نزع‭ ‬الملكية‭ ‬لأراض‭ ‬بها‭ ‬ثقوب‭ ‬مائية‭ ‬وفيرة‭ ‬المياه،‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬أصحاب‭ ‬ضيعات‭ ‬فلاحية،‭ ‬لتلبية‭ ‬طلب‭ ‬مدن‭ ‬العطش،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الخميسات‭ ‬وضواحيها‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭أكمل القراءة »


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