وطنية
بركة يستنجد بالآبار السرية
وزارة التجهيز تنزع ملكية أراض بها ثقوب مائية غير مرخصة وفيرة المياه لتلبية طلب مدن العطش لم تجد وزارة التجهيز بدا من إعمال مسطرة نزع الملكية لأراض بها ثقوب مائية وفيرة المياه، في ملكية أصحاب ضيعات فلاحية، لتلبية طلب مدن العطش، كما هو الحال في الخميسات وضواحيها. وعلمت “الصباح” أنأكمل القراءة »
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