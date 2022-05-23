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تكريم زينون بالحي المحمدي
نظمت جمعية “H.M” للفن والرياضة بالحي المحمدي بالبيضاء أمسيتها السينمائية السادسة، بحضور فعاليات ثقافية وفنية ورياضية في المنطقة. وشهدت الأمسية تكريم الفنان لحسن زينون، بعد قراءة الفاتحة على روح الفاعل الجمعوي والصحافي محمد كرام، قبل انطلاق فعاليات الأمسية برقصة إبداعية أداها أطفال جمعية المبادرة الحضرية، وعرض فيلمين قصيرين للفنان المحتفىأكمل القراءة »
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