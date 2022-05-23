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حوادث

6 سنوات لمغتصب أطفال بمركز إيواء

منذ دقيقة واحدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، نزيلا بدار للأطفال بطريق صفرو، ب6 سنوات سجنا لأجل جناية “هتك عرض قاصرين بالعنف والتهديد ومحاولة ذلك” وجنحة “السب والشتم”، بعد شهر من اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز وإحالته مباشرة على الغرفة لاعترافه التلقائي. وناقشت هيأة الحكم ملفه الجنائي في ثاني جلسةأكمل القراءة »


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