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الرياضة

التلفزيون يفاوض لنقل المونديال

منذ دقيقتين
حصل على موافقة مبدئية من «بي إن سبورت» كشفت مصادر مطلعة أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية شرعت في التفاوض مع مسؤولي “بي إن سبورت” القطرية، من أجل تمكين المغاربة من متابعة نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. ووفق إفادةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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