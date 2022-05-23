حوادث
إيداع مشجعي الرجاء سجن سطات
حدد قاضي التحقيق باستئنافية سطات، 7 يونيو المقبل موعدا للشروع في الاستنطاق التفصيلي لعدد من مشجعي الرجاء الرياضي للاشتباه في وجود علاقة لهم بمقتل طفل بالكارة (إقليم برشيد)، وإصابة زميل له بجروح متفاوتة الخطورة. وأمر القاضي سالف الذكر بإيداع 12 متهما السجن الفلاحي بعدما استنطقهم بعد عصر الخميس الماضي، ابتدائياأكمل القراءة »
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