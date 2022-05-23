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حوادث

إيداع‭ ‬مشجعي‭ ‬الرجاء‭ ‬سجن‭ ‬سطات

منذ دقيقة واحدة
حدد‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬باستئنافية‭ ‬سطات،‭ ‬7‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬موعدا‭ ‬للشروع‭ ‬في‭ ‬الاستنطاق‭ ‬التفصيلي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬الرجاء‭ ‬الرياضي‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بمقتل‭ ‬طفل‭ ‬بالكارة‭ (‬إقليم‭ ‬برشيد‭)‬،‭ ‬وإصابة‭ ‬زميل‭ ‬له‭ ‬بجروح‭ ‬متفاوتة‭ ‬الخطورة‭.‬ وأمر‭ ‬القاضي‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭ ‬بإيداع‭ ‬12‭ ‬متهما‭ ‬السجن‭ ‬الفلاحي‭ ‬بعدما‭ ‬استنطقهم‭ ‬بعد‭ ‬عصر‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬ابتدائيا‭أكمل القراءة »


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